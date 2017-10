Mädchen bestehlen gutgläubige Rentnerin

Ihre Gutgläubigkeit wurde einer 88 Jahre alten Rentnerin in Mittenaar (Lahn-Dill-Kreis) zum Verhängnis. Nach Auskunft der Polizei vom Mittwoch bot eine Gruppe von 13 bis 15 Jahre alten Mädchen der Seniorin an, ihr bei der Haus- und Gartenarbeit zu helfen und für sie zu tanzen und zu singen. Die 88-Jährige willigte ein und wurde von den Schülerinnen abgelenkt, während eine Komplizin in eine Küchenschublade griff und der Frau 170 Euro stahl.

Die Polizei in Herborn ermittelte zwei der mutmaßlichen Täterinnen, von denen eine die Tat während der Vernehmung gestand. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Mädchen weitere Rentner bestohlen haben und diese aus Scham bisher keine Anzeige erstatteten. Mögliche Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen.

(dpa)