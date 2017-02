Prozessauftakt in Darmstadt: Männer vor Gericht - Flüchtlingsunterkunft aus Versehen beschossen?

Als Leiter der Schwurgerichtskammer in Darmstadt ist Volker Wagner für klare Worte bekannt. Nach den Aussagen von drei Angeklagten sagt er am Freitag, die ganze Aktion sei «tumb» gewesen. «Keine Frage.» Mit Aktion meint er Schüsse auf eine Flüchtlingsunterkunft vor mehr als einem Jahr in Dreieich im Kreis Offenbach. Zwei Männern, sie sind 28 Jahre alt, wird versuchter Mord vorgeworfen, einem 27-Jährigen Beihilfe dazu. Damals war ein Flüchtling am Bein leicht verletzt worden.

Die Männer räumen die Tat ein. Die Staatsanwaltschaft sieht keine fremdenfeindlichen Motive. Das weisen die Angeklagten auch von sich. «Es war uns nicht bewusst, dass es ein Flüchtlingsheim ist», sagt der Angeklagte, der die Schusswaffe mit Schalldämpfer seinem Freund ausgeliehen haben soll.

Wenn man den Angeklagten im voll besetzten Raum 3 des Gerichts glaubt, dann waren die Schüsse einem Irrtum und viel Leichtsinn geschuldet. Der Grund für die Tat am 4. Januar 2016 sei schlicht Eifersucht auf einen Nebenbuhler des Schützen gewesen. Der 28 Jahre alte Mann habe dem Rivalen einen «Denkzettel» verpassen wollen, weil der andere mit dessen Freundin Zärtlichkeiten ausgetauscht habe. Das beteuern alle drei Angeklagten.

Der mutmaßliche Schütze sagt, er sei entschlossen gewesen, durch ein Fenster zu schießen. Er habe aber niemanden verletzen, sondern nur eine eindeutige Warnung an seinen Rivalen abgeben wollen. Vor der Tat in den frühen Morgenstunden seien die drei Männer zusammengekommen, hätten Ecstasy, Marihuana und ein Beruhigungsmittel sowie Alkohol zu sich genommen.

Dem Trio soll aber ein Fehler unterlaufen sein: Nach Informationen des Schützen wurde bei der Suche nach dem Aufenthalt des Nebenbuhlers eine falsche Straße in das Navigationsgerät eingetippt - die Adresse der Flüchtlingsunterkunft. Also seien sechs Schüsse dort abgegeben worden. Dabei wurde ein Syrer am Knie getroffen. «Dass es sich um eine Flüchtlingsunterkunft handelte, ist uns erst am nächsten Morgen bewusst geworden», sagt der Angeklagte .

Es war offenbar nicht der einzige Irrtum. In der ursprünglich vermuteten Straße wohnte der Rivale auch nicht, sondern nur Mutter und Schwester. In der richtigen Straße sei der eifersüchtige Landschaftsgärtner dann einige Tage nach den Schüssen aufgetaucht, um heftig gegen die Tür des Nebenbuhlers zu treten. «Diese Tür war wiederum auch die falsche Tür», sagt sein Anwalt und rollt die Augen nach oben.

Mit der Tat nahmen die Angeklagten aus Sicht der Staatsanwaltschaft tödliche Verletzungen der Hausbewohner in Kauf. Der angeschossene 23 Jahre alte Syrer - ein früherer Mathematikstudent - geht nicht auf das Angebot des Schützen ein, der ihm Geld im Zuge des «Täter-Opfer-Ausgleichs» anbietet. Geld stehe nicht im Verhältnis zu dem, was er erlebt habe, übersetzt ein Dolmetscher. Seit dem Angriff plagen den Mann Ängste. Vor allem in der Dunkelheit, sagt er.

In dem Verfahren sind noch weitere sieben Verhandlungstage bis Ende März vorgesehen.

