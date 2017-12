Männer ziehen Busfahrer aus dem Bus und greifen ihn an

Zwei Männer haben im Frankfurter Stadtteil Praunheim einen Busfahrer aus seinem Fahrzeug gezerrt und auf ihn eingeschlagen. Als der 49-Jährige am Boden lag, habe ihm einer der Täter eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihm mit dem Tod gedroht, teilte die Polizei mit. Die 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen sollen sich am Sonntag geweigert haben, beim Betreten des Busses ihre Fahrscheine vorzuzeigen. Im Verlauf des anschließenden Streits zogen sie den Fahrer auf die Straße. Erst bei der Ankunft eines weiteren Busses ließen die Männer von ihrem Opfer ab.

Die betrunkenen Verdächtigen konnten von den eingetroffenen Polizisten vorläufig festgenommen werden. In einem Mülleimer wurde eine ungeladene Schreckschusswaffe gefunden. Der Busfahrer erlitt leichte Kopfverletzungen.

(dpa)