Ein Besuch bei Zirkussen in Mainz und Wiesbaden: Magie im Weihnachtszirkus

In vielen Städten bauen in diesen Tagen Artisten ihre Zelte auf. Wir haben die Weihnachtszirkus-Familien in Wiesbaden und Mainz besucht und viel über unruhige Geister und frühere Raubritter erfahren.

Bärbel Frank war 30 Jahre alt, als sie mit dem Zirkus durchbrannte. Vor 47 Jahren war das, und Bärbel lebte damals in Bayern, als der Zirkus in ihr Dorf kam, und mit ihm dieser schicke junge Kunstreiter. . . „Die beiden leben nebenan im Wohnwagen“, erzählt Nadja Sperlich lachend, die Enkelin der abenteuerlustigen Bärbel, „die müssen einfach immer dabei sein.“

Wir sitzen in einem kuschelig warmen Wohnwagen auf dem Festgelände Gibber Kerb am Rande von Wiesbaden-Biebrich. Draußen auf dem Gelände ist noch Baustelle, das große Zirkuszelt steht schon, die ersten Sitzreihen auch. Doch die Manege, das Licht, die Einbauten – noch fehlt die Zirkusmagie. „Wenn das Sägemehl in die Manege kommt, dann gibt es erst Mal eine Gänsehaut“, sagt Roberto Frank.

INFO Vorstellungen Der Wiesbadener Weihnachtszirkus gastiert von 23.12.–8.1.2017 auf dem Festplatz Gibber Gerb im Stadtteil Biebrich, Premiere ist am 23.12. clearing

Roberto und Nadja sind die Direktoren des Wiesbadener Weihnachtszirkus. Am 23. Dezember, in sechs Tagen, öffnet er seine Pforten. Bis zum 8. Januar wirbeln dann Akrobaten, Jongleure, Dompteure und Clowns durch die Manege.

Ein bisschen zu Hause

Es ist eine besondere Zeit für Artisten wie Zuschauer: „Wir sind hier schon ein bisschen zu Hause“, sagt Nadja, schließlich sei es der vierte Weihnachtszirkus. Und die Weihnachtszeit zaubere eine besondere Atmosphäre in die großen Zelte. „Der Weihnachtsmann gehört natürlich dazu“, sagt Roberto.

Weihnachtszirkusse – das sind eigens für die Festtage zusammengestellte Truppen aus Zirkusartisten. Auf der anderen Rheinseite, in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz, entsteht das Zirkuszelt auf dem Plateau direkt vor dem Rathaus, die 18-köpfige Truppe will vor allem mit Akrobatik, Spannung und viel Comedy begeistern. Anna ist gerade elf Jahre alt und erzählt trotzdem ganz ruhig, dass sie als Luftakrobatin am Ring hoch oben über der Manege turnt. Mama Nikita sei Drahtseilartistin, erzählt sie, es liegt wohl in der Familie.

Ein echtes Zirkuskind

Auch Raimon Frank von der Mainzer Truppe ist ein echtes Zirkuskind: Sein Leben lang schon zieht der gebürtige Hesse mit seiner Familie im Wohnwagen durch die Republik, schon seit einigen hundert Jahren sind sie Zirkusleute. „Meine Urvorfahren waren Raubritter, ein altes Adelsgeschlecht aus Hessen“, erzählt Frank. Als die verarmten, zogen sie als Gaukler durch die Lande – das war der Anfang einer Zirkusdynastie. Frank ist der Clown der Truppe, er brauche den Wechsel, die neuen Orte, neuen Menschen, sagt er lachend: „Ich bin ein unruhiger, ein offener Geist.“ Ein Weihnachtsengel unter der Zirkuskuppel, Salti auf dem Trampolin, Feuershow oder Akrobatik mit Hilfe großer Lkw-Reifen, die wie riesige Fleischwürste aussehen – Zirkus, das ist Staunen, Live-Erlebnis, Manegen-Feeling.

„Die Leute dürfen aus dem Staunen nicht herauskommen“, sagt Roberto Frank auf der Wiesbadener Rheinseite. Zirkus, das sei eine ganz alte Kultur, der könne einfach andere Emotionen wecken als ein Fernseher oder ein Computer.

In Wiesbaden haben sie dazu eine Menge Tiere dabei: Vier schwarze Friesenhengste stehen auf der Koppel hinter dem großen roten Zirkuszelt, Roberto selbst wird sie in einer klassischen Pferdedressur nach spanischer Art präsentieren. Drei Kamele sind auch mit von der Partie, sogar Krokodile, dazu eine Reihe Hunde – und die Tiger vom tschechischen Staatszirkus. Ein weißer Tiger ist sogar dabei, darauf sind sie hier sehr stolz.

„Tiere gehören zum Zirkus, das ist eine tragende Säule“, betont Roberto, und selbstverständlich würden die Tiere anständig gehalten und alle, wirklich alle Auflagen der Behörden genau erfüllt. „Wir werden wöchentlich von Veterinären kontrolliert, führen Tierbestandsbücher“, erzählt er, das sei auch gut so.

Tiere gehören dazu

Unter dem Tisch krabbeln derweil vier winzige Hundejunge umher. „Wir sind stolz darauf, dass wir schöne, gut gepflegte Tiere präsentieren können“, sagt Roberto, „die Tiere gehören einfach zu uns“, sagt er im Hinblick auf Kritiker, denen Zirkustiere generell ein Dorn im Auge sind.

25 Artisten plus Liveband werden am 23. Dezember in Biebrich in der Manege stehen. Junge Handstandakrobaten sind dabei, Artisten mit Motorrad, eine Wildwest-Show und eine Kugelbalance-Artistin, die eine riesige Kugel auf schmalen Brettern in fünf Meter Höhe rollt. „Das ist eine ganz alte Nummer, die es nur noch sehr selten gibt“, sagt Roberto.

Und natürlich darf die große Weihnachtsparade mit Weihnachtsmann, Wichteln, Rentier und Schneemännern nicht fehlen. „Wir freuen uns schon total drauf“, sagt Roberto, „wir machen das mit Herzblut.“ Und Oma Bärbel winkt zum Abschied.