Wetter: Mai geht heiß und feucht dem Ende entgegen

Hessen steht eine schwül-heiße Woche bevor. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt zugleich vor Unwettern mit Gewitter, Starkregen und Hagel. Außerdem können in Gewitternähe Sturmböen auftreten.

Montag scheint zunächst überwiegend die Sonne. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann im Südwesten des Landes kräftige Gewitter auf. Sie lassen in der Nacht nach. Am Dienstag bleibt es im Süden überwiegend erstmal wolkig, während der Norden und damit auch Besucher des Hessentags in Korbach sich über einen sonnigen Tagesangang freuen können. Das Thermometer zeigt sommerliche Werte zwischen 27 und 30 Grad an. Für nachmittags lautet die Vorhersage des DWD: „Starkregen und Hagel, teils heftig, weiterhin wahrscheinlich”.

Erst zur Wochenmitte hin sinkt das Gewitterrisiko. Die Schauer lassen ebenfalls nach. Nachts bleibt es mit Tiefstwerten zwischen 11 und 16 Grad ziemlich warm.

