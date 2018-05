Maintaler „Kita des Jahres”: „schon Kindersekt gekauft”

Die Mitarbeiter der „Kita des Jahres” in Maintal sehen die bundesweite Auszeichnung als Bestätigung ihrer Arbeit. „Mir sind gestern schon die Tränen gekommen. Wahnsinn, dass man das so wertschätzt”, sagte Erzieherin Nadine Sochor im Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße am Donnerstag. Das Klischee, dass Erzieher hauptsächlich Kaffee trinken und im Garten sitzen, halte sich hartnäckig. Mit dem Arbeitsalltag, der viel Engagement verlange, habe das nichts zu tun: „Endlich werden wir gesehen.”

Die städtische Einrichtung im Main-Kinzig-Kreis hatte sich am Mittwoch gegen Mitbewerber aus der gesamten Bundesrepublik bei der neuen Auszeichnung „Kita des Jahres” durchgesetzt. Der mit 25 000 Euro dotierte Preis ist im Kern eine Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Laut Ministerium soll sie jährlich vergeben werden.

Die Kita habe „unter anderem durch ihre vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern überzeugen” können, teilte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in Berlin mit. Besonders beeindruckt gewesen seien die Juroren vom Projekt „Die Sache mit der Angst”, bei dem geflüchtete Kinder ihre Erfahrungen gemeinsam mit Psychologen und dem Kita-Team bewältigen.

Nach Angaben der Erzieherin werden in der Kita 140 Kinder aus 35 verschiedenen Nationen betreut: „Die soziale Struktur in unserem Wohngebiet ist so. Die Kinder und Eltern kommen, wir gehen damit um.”

Eltern und Erzieher seien angesichts der neuen Aufmerksamkeit noch etwas sprachlos, sagte Sochor. Am Donnerstag solle der Preis mit den Kindern groß gefeiert werden: „Wir haben schon Kindersekt und Eis gekauft.”

