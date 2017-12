Eine international tätige Bande soll Zigaretten und Tabak in großem Stil verarbeitet und geschmuggelt haben. Wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe mussten sich 20 Angeklagte vor Gericht verantworten. Nach Urteilen und Freisprüchen sind es nur noch sechs.

Das Mammutverfahren gegen eine Zigaretten-Mafia läuft bereits seit rund dreieinhalb Jahren in Hanau - für das kommende Jahr rechnet das Landgericht nach neuester Einschätzung mit einem Schlussstrich. Von den anfangs 20 Angeklagten sind nur noch sechs übrig, wie das Gericht auf Anfrage mitteilte. In allen anderen Fällen sind bereits Entscheidungen ergangen.

Die Bilanz bisher: Fünf Angeklagte wurden verurteilte. Das geringste Strafmaß waren neun Monate auf Bewährung, das höchste lag bei zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Zudem gab es sechs Freisprüche mangels Beweisen, gegen drei Personen wurde das Verfahren eingestellt.

Da es nun mit weniger Akteuren weitergeht, wird das Verfahren im kommenden Jahr wieder in einem gewöhnlichen Gerichtssaal fortgesetzt. Bislang lief es in einem Saal im Congress Park Hanau. Wegen der großen Anzahl an Angeklagten und Rechtsanwälten reichte anfangs der Platz im Landgericht nicht aus. Der Prozesses hatte am 18. März 2014 begonnen.

Die Länge des Verfahrens liege an der Komplexität des Sachverhalts und der Vielzahl der Beteiligten, erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Weiß. Zum aktuellen Prozess-Stand sagte Weiß: «Es ist Bewegung in das Verfahren gekommen. Die Reihen der Angeklagten haben sich gelichtet.»

Den anfangs 20 Angeklagten wurden 25 Taten im Zeitraum von Juni 2012 bis April 2013 vorgeworfen. Es geht um Zigaretten- und Tabakschmuggel einer über mehrere Länder hinweg operierenden Bande. Der Steuerschaden soll bei rund 17 Millionen Euro liegen. Dutzende Tonnen Feinschnitt sollen am Fiskus vorbeigeschleust worden sein.

Die Bande soll Tabak nach Tschechien transportiert haben, um ihn dort zu Feinschnitt zu verarbeiten. Über Deutschland soll die Ware in Fabriken in die Niederlande gegangen sein. Die fertigten Zigaretten sollen dann nach Köln gebracht worden sein, um sie auf dem Schwarzmarkt in Deutschland und Österreich zu verkaufen. Der Tatvorwurf lautet: Tabaksteuerhinterziehung und Verstoß gegen das Markengesetz.

Der Prozess entwickelte sich zu einem wahren Mammutverfahren. Die Hauptakte umfasst nach Gerichtsangaben mittlerweile 39 Aktenordner mit über 13 000 Blatt Papier. Richter Weiß hatte zwischenzeitlich gesagt: «Solch einen langwierigen Prozess haben wie hier noch nicht erlebt.»