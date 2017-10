Mann bei Arbeitsunfall auf Brauereigelände schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Brauerei im mittelhessischen Lich ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 46-Jährige war am Donnerstagmorgen mit Abrissarbeiten beschäftigt. Als der Mitarbeiter der Dienstleistungsfirma versuchte, einen ehemals zugemauerten Bereich mit einem Bohrhammer aufzubrechen, wurde seine Hand eingeklemmt. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Dezernat für Arbeitssicherheit im Regierungspräsidium Gießen untersucht den Vorfall.

(dpa)