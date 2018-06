Mann bei Feuer im achten Stock eines Hochhauses verletzt

Bei einem Feuer im achten Stock eines Hochhauses im südhessischen Bensheim ist ein 81 Jahre alter Bewohner schwer verletzt worden. Der Brand sei am Dienstag aus noch unklarer Ursache in der Küche der Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der 81-Jährige kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zudem zwei weitere Personen leicht verletzt. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Die Helfer räumten die beiden Etagen ober- und unterhalb des Brandortes, wie ein Sprecher berichtete. Das 14-geschossige Gebäude haber aber nicht komplett evakuiert werden müssen. Die Schadenshöhe war noch unklar.

(dpa)