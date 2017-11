Ein Mann ist in Nordhessen bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Es sei von einem tragischen Unfall auszugehen, teilte die Polizei in Korbach am Mittwoch mit. Der 58-Jährige war am Montag alleine in den Wald zwischen Bromskirchen und Diedenshausen gefahren (Kreis Waldeck-Frankenberg), um Sturmschäden zu beheben. Als er am Abend noch nicht zu Hause war, suchten seine Angehörigen nach ihm und fanden den Mann tot im Wald.

(dpa)