Mann ermahnt junge Leute und wird niedergeschlagen

Zuerst hat ein Mann fünf junge Leute in der S-Bahn aufgefordert, die Füße von den Sitzpolstern zu nehmen - dann wurde der 42-Jährige von der Gruppe angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Samstag von Frankfurt nach Dietzenbach-Steinberg unterwegs gewesen, wo er zusammen mit der Gruppe die Bahn verließ. Danach ging die Gruppe auf den Mann los. Die 17- bis 20-Jährigen hätten auch auf den am Boden Liegenden weiter eingeschlagen und ihm das Handy weggenommen. Der 42-Jährige sei erheblich verletzt worden.

(dpa)