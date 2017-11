Mann fährt nach Herzinfarkt mit Auto gegen Mauer und stirbt

Ein 80 Jahre alter Mann hat in seinem Auto einen Herzinfarkt erlitten und einen Unfall verursacht. Er verlor am Sonntagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in Wiesbaden-Kloppenheim gegen eine Mauer, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Der Beifahrer des Mannes wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt.

(dpa)