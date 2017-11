Mann fährt ohne Führerschein und alkoholisiert in Feld

Fluglärm „Laute Flugzeuge müssen teurer werden“

Schon in den 1960er Jahren protestierten Anwohner von Flughäfen in ganz Deutschland gegen zu laute Flugzeuge. Am heutigen Freitag begeht die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, die ihren Sitz in Mörfelden-Walldorf hat, ihr 50-jähriges Bestehen. Der stellvertretende Vorsitzende ... mehr