Mann missachtet Stoppschild und stirbt nach Unfall

Ein übersehenes Stoppschild hat einen 67 Jahre alten Mann im Rhein-Main-Gebiet das Leben gekostet. Der Mann, der auf der Landesstraße 3303 in Richtung Groß-Gerau abbiegen wollte, übersah vor dem Abbiegen offenbar das Stoppschild und kollidierte mit einem geradeaus fahrenden Lastwagen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der Fahrer des Autos starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Weil in der Nacht nicht viel Verkehr herrschte, gab es trotz stundenlanger Sperrung keine wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

(dpa)