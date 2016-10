Mann mit Softairwaffe verunsichert Reisende am Hauptbahnhof

Ein Mann mit einer Druckluftwaffe hat Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof verunsichert. Der 23-Jährige war am Mittwochnachmittag mehreren Menschen aufgefallen, als er mit der echt aussehenden Softairwaffe hantierte. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Mann aufmerksam gemacht. Die Beamten forderten Unterstützung an. Als sie den 23-Jährigen kontrollierten, hatte er die sogenannte Anscheinswaffe zwischenzeitlich in einem Stoffbeutel verstaut. Sie wurde jedoch sichergestellt. Gegen den Eigentümer wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

(dpa)