Mit einer abgebrochenen Glasflasche ist ein Mann in der Frankfurter Innenstadt schwer verletzt worden. Der Täter stach am Samstag mit einer Scherbe auf den 25-Jährigen aus Bad Homburg ein, nachdem ein Streit eskaliert war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach flüchtete er. Nach Polizeiangaben kam der 25-Jährige auf die Intensivstation. Wie es zu der Gewalttat kam, ist noch unklar. Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen.

(dpa)