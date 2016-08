Mann nach Attacke auf schlafenden Mitbewohner festgenommen

Nach einer Attacke gegen einen schlafenden Mitbewohner hat die Polizei einen Mann (42) in Bad Hersfeld festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Fulda ordnete Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts an. Wie die Behörde und die Polizei am Dienstag mitteilten, hatte der 42-Jährige sein schlafendes Opfer Donnerstagnacht überraschend im Schlafzimmer angegriffen. Er verprügelte es den Angaben zufolge mit Fäusten und einem Stock und würgte es am Hals. Das Motiv müsse noch ermittelt werden.

Dem verletzten Mann gelang die Flucht, indem er durch ein Fenster aus dem zweiten Stock auf die Straße sprang. Dort wurde er von einem Lastwagenfahrer entdeckt, der die Polizei alarmierte. Das Opfer kam in die Klinik, der alkoholisierte Angreifer wurde festgenommen.

Die beiden nicht aus Deutschland stammenden Männer hatten sich nach Polizei-Angaben im Juli zufällig kennengelernt, als der 58-Jährige auf der Durchreise war. Der 42-Jährige bot an, dass er bei ihm wohnen könne.

(dpa)