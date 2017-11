Mann nach Schuss auf Polizisten vor Gericht

Ein Betrunkener wird in der Nacht zum 1. Februar wegen Ruhestörung in Polizeigewahrsam genommen, plötzlich schießt er auf einen Polizeibeamten und verletzt ihn schwer. Mehr als neun Monate nach dieser Tat in Dietzenbach (Kreis Offenbach) muss sich der mutmaßliche Schütze heute vor dem Landgericht in Darmstadt verantworten.

Der heute 59 Jahre alte Mann ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach Angaben des Gerichts soll er am 31. Januar mit einer mitgeführten Schusswaffe unvermittelt auf den hinter ihm laufenden Polizisten geschossen haben. Der Schuss hatte den Beamten am Oberkörper getroffen. Der Schütze soll sich zuvor darüber geärgert haben, „dass ihm das Rauchen vor der Polizeistation untersagt worden war”, wie es in einer Mitteilung des Gerichts hieß.

(dpa)