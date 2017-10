Mann nach Teppichmesser-Attacke in Psychiatrie eingewiesen

Weil er in der Frankfurter U-Bahn eine junge Frau angegriffen und ihr ein Teppichmesser an den Hals gehalten hat, ist ein 50-Jähriger am Freitag vom Landgericht Frankfurt in die Psychiatrie eingewiesen worden. Die 25-Jährige konnte im Oktober vergangenen Jahres nur durch den energischen Einsatz zweier Fahrgäste aus der Gewalt des Täters befreit werden. Sie erlitt einen Schock. Ein psychiatrischer Sachverständiger bezeichnete den Mann als Gefährdung für die Allgemeinheit und empfahl die Unterbringung. Ausdrückliches Lob zollten Gericht und Staatsanwaltschaft dem „couragierten Einsatz” der beiden Fahrgäste, die damit Schlimmeres verhindert hätten.

