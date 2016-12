Mann randaliert: Polizei nimmt 54-Jährigen fest

Ein 54 Jahre alter Mann hat im osthessischen Eichenzell für einen größerem Polizeieinsatz gesorgt. Er habe am Sonntagabend im Ortsteil Döllbach zunächst in seinem eigenen Wohnhaus randaliert und sich dann in ein frei stehendes Werkstattgebäude zurückgezogen, teilte die Polizei in Fulda mit. Es sei weiträumig abgesperrt worden. Die Beamten versuchten, mit dem Betroffenen zu reden - allerdings vergeblich. Als der 54-Jährige später die Werkstatt verließ, konnten ihn Spezialkräfte festnehmen. Er wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung in ein Fuldaer Krankenhaus eingewiesen.

(dpa)