Mann schleudert mit Auto von Straße: Tödlich verletzt

Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Südhessen mit seinem Wagen von einer Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte nach ersten Erkenntnissen am frühen Morgen auf der Bundesstraße 26 bei Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) beim Überholen ein anderes Auto gestreift und war nach links in einen Grünstreifen mit Bäumen geschleudert. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der 55-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

