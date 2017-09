Mann soll Elfjährige missbraucht haben: Fahndung

Polizei und Staatsanwaltschaft in Wiesbaden fahnden mit einem Phantombild nach einem Mann, der am Freitag ein elfjähriges Mädchen in Hünstetten im Taunus sexuell missbraucht haben soll. Der Verdächtige soll das Mädchen am Morgen an einer Schulbushaltestelle im Ortsteil Limbach aufgegriffen und in seinem Auto zu einem Parkplatz mitgenommen haben, teilten die Behörden am Samstag mit. Dort soll er sich an der Elfjährigen vergangen und sie anschließend zur Schule nach Idstein gefahren haben. Von dort sei die Polizei alarmiert worden.

In dem Fall wurde noch am Freitag eine Arbeitsgruppe bei der Wiesbadener Kriminalpolizei eingerichtet. Es hätten sich bereits „erste Ermittlungsansätze” ergeben. Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Hinweise zu dem 40 bis 45 Jahre alten Täter, der mit einem dunklen Audi Kombi unterwegs gewesen sei.

(dpa)