Mann soll Kinder sexuell belästigt haben: Haftbefehl

Offenbach/Hanau (dpa/lhe) - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Main-Kinzig-Kreis und im Raum Offenbach mehrere Kinder sexuell belästigt haben soll. Der 21-Jährige sei am Montag in Untersuchungshaft genommen worden, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag. Ihm wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen im Raum Offenbach, Hanau und Maintal mehrfach Kinder im Alter von acht und neun Jahren angesprochen und unsittlich berührt zu haben. Die Kinder konnten weglaufen. Nach seiner Festnahme legte der im Main-Kinzig-Kreis lebende Mann ein Teilgeständnis ab. Wegen Fluchtgefahr wurde er verhaftet.

(dpa)