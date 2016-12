Mann soll küssendes Paar absichtlich überfahren haben

Ein Liebespaar, das sich auf einem Zebrastreifen küsste, soll ein Autofahrer aus Wut absichtlich überfahren haben. Gegen den 26-Jährigen sei unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Anklage erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main am Mittwoch mit. Der Mann soll unter Alkoholeinfluss im September 2015 an einem Kreisel in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) eine 41 Jahre alte Frau getötet und ihren 38-jährigen Freund verletzt haben.

Der Autofahrer soll zunächst kurz angefahren sein und habe dann etwa zwei bis drei Meter vor dem Pärchen wieder angehalten. Weil die beiden sich dennoch nicht von der Straße entfernten, soll er mit seinem Wagen noch einmal Gas gegeben und das Pärchen erfasst haben. Der Freund sei zu Boden gefallen und leicht verletzt worden. Die Frau geriet laut Anklage unter das Fahrzeug und wurde von einem Vorderrad überrollt.

