Ein 26-Jähriger hat seine Lebensgefährtin (25) in Michelstadt im Odenwald mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Er soll am Sonntagabend im Streit mehrfach auf sie eingestochen haben, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Die Frau sei derzeit außer Lebensgefahr. Der Mann wurde gefasst.

(dpa)