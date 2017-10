Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 3 bei Bad Zwesten gestorben. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am Mittwochmorgen im Berufsverkehr zwischen Bad Zwesten und der Ausfahrt Oberurff-Schiffelborn komplett gesperrt. Zur Identität des Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Unfallursache war am Mittwochmorgen noch unklar.

(dpa)