Mann stirbt nach Unfall an S-Bahnstation in Frankfurt

Ein 36-jähriger Mann ist nach einem Unfall an einem S-Bahnsteig in Frankfurt am Dienstag gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am späten Nachmittag an der Station Galluswarte zwischen einen Zug und den Bahnsteig gefallen. Zeugen zufolge sei der Mann gestrauchelt und gestürzt, während eine S-Bahn einfuhr. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es bislang nicht. Der Mann war zunächst mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht worden, wo er am späten Abend starb. Die S-Bahn-Station war rund zwei Stunden gesperrt.

(dpa)