Ein Mann hat nach einer Fahrzeugpanne in der Nähe von Limburg die A3 überquert und ist von einem Auto überfahren worden. Der 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach hatte der Mann am frühen Donnerstagmorgen auf der anderen Seite der Autobahn einen Notruf abgesetzt. Auf dem Rückweg zu seinem liegengebliebenen Wohnmobil wurde er von einem Kleintransporter erfasst und tödlich verletzt.

(dpa)