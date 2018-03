Mann wegen Autos für Schweiz-Reise getötet

Um an ein Auto für eine Schweiz-Reise zu kommen, soll ein junges Pärchen in Gera einen Mann getötet und seine Leiche in Osthessen entsorgt haben. Die Zwickauer Staatsanwaltschaft erhob nach Angaben vom Donnerstag Anklage gegen eine 17-Jährige und ihren 20 Jahre alten Freund. Ihnen werden gemeinschaftlicher Mord und Raub mit Todesfolge vorgeworfen.

Die Anklage stützt sich auf das Geständnis der Beschuldigten vom November. Demnach stach der 20-Jährige am 11. November 2017 mehrfach von hinten mit einem Messer in Kopf und Oberkörper des 45 Jahre alten Mannes ein, als dieser sich über den Kofferraum seines Autos beugte. Laut Obduktion waren die Stichverletzungen tödlich. Der Mann sei ein Zufallsopfer gewesen.

Mit der Leiche im Kofferraum fuhren der 20-Jährige und seine Freundin bis Niederaula (Hessen) und warfen sie dort in die Fulda. Erst am 2. Februar fand ein Spaziergänger den leblosen Körper. Die Schülerin, die als vermisst gemeldet war, und ihr Freund fielen sechs Tage nach der Tat einem Wachmann in Frankfurt auf. Er alarmierte die Polizei. Das erbeutete Fahrzeug wurde sichergestellt, die beiden Heranwachsenden wurden verhaftet. Der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Zwickau beginnt am 25. April.

(dpa)