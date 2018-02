Mann wegen tödlicher Messerattacke vor Gericht

Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Frankfurter Obdachlosenunterkunft hat sich von heute an ein Mann wegen Totschlags vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Haitianer, dessen genaues Alter bislang nicht herausgefunden werden konnte, stach seinem 53 Jahre alten Zimmergenossen laut Staatsanwaltschaft mit einem Messer in den Hals und verursachte damit den Tod des Opfers.

Nach der Tat gab es Anzeichen für eine schizophrene Erkrankung des mutmaßlichen Täters. Die Staatsanwaltschaft stellte deshalb den Antrag, ihn wegen Schuldunfähigkeit dauerhaft in die Psychiatrie einzuweisen. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst drei Verhandlungstage terminiert.

(dpa)