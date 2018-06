Mann wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht

Weil er in aller Ruhe zugeschaut haben soll, wie eine junge Frau verprügelt worden ist, steht heute (12.00 Uhr) ein Mitarbeiter einer Tankstelle vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage wirft dem 44-Jährigen unterlassene Hilfeleistung vor. Statt die Polizei zu alarmieren, soll er in einer Nacht im Juli 2017 demonstrativ den Boden des Verkaufsraumes der Tankstelle in Frankfurt-Sossenheim gewischt haben. Das Gericht hat vorerst einen Verhandlungstag terminiert.

(dpa)