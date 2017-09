Martin Schulz kommt im Wahl-Endspurt nach Darmstadt

Im Endspurt vor der Bundestagswahl kommt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach Darmstadt. Der SPD-Chef wird heute auf dem Marktplatz erwartet. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr, Schulz soll etwa eine Stunde später da sein. Laut Umfragen liegt die SPD mit etwa 22 Prozent weiterhin deutlich hinter der CDU, die auf etwa 36 Prozent kommt. Eine Mehrheit der Befragten stellt der großen Koalition aus CDU/CSU und SPD ein gutes Zeugnis aus. Schulz hatte bereits vergangene Woche Station in Südhessen gemacht: Er war am Mittwoch in Heppenheim.

(dpa)