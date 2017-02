Masern breiten sich in Hessen aus

Die Masern breiten sich in Hessen weiter aus. Ende der Woche waren dem Sozialministerium in Wiesbaden 41 Masernerkrankungen bekannt. Eine Woche hatte diese Zahl noch bei 27 gelegen. Nachdem die ersten Fälle im Rhein-Main-Gebiet bekannt geworden waren, kamen in der vergangenen Woche Erkrankungen in weiteren Landkreise hinzu.

Im Landkreis Gießen wurden zwei Krankheitsfälle bekannt, wie eine Sprecherin des Kreises mitteilte. Im Hochtaunuskreis erkrankte - nach zwei früheren Fällen - eine dritte Person. Dem Lahn-Dill-Kreis lagen 14 und dem Kreis Groß-Gerau 3 Masernfälle vor, wie Sprecher der Kreise sagten. Im Kreis Limburg-Weilburg fiel zu Beginn der Woche wegen eines infizierten Schulkinds der Unterricht an einer Grundschule aus.

(dpa)