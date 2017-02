Masernfall an Hofheimer Schule: Impfschutz wird überprüft

Hund beißt Kleinkind in Kopf: Zweieinhalbjährige verletzt

Kassel. Vor einem Kasseler Supermarkt hat ein Hund ein Kleinkind in den Kopf gebissen und schwer verletzt. Das Mädchen habe das angeleinte Tier am Montag zunächst gestreichelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. mehr