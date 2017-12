Maskierte überfallen Hotel in Frankfurt

Betrunkener Mann zerkratzt elf Autos

Korbach/Willingen. Ein betrunkener Mann hat in Willingen elf Autos zerkratzt und damit einen Schaden von mindestens 15 000 Euro angerichtet. Der 48-Jährige sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei in Korbach am Montag mit. mehr