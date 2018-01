Afrikanische Schweinepest: Material für den Ernstfall

Für den Ernstfall stehen in einer Halle in Wetzlar Schutzanzüge, Desinfektionsmittel und Spritzen bereit. Auch Schilder lagern hier, die warnen: „Afrikanische Schweinepest - Sperrbezirk“. Im Einsatz waren sie zwar noch nicht. Es ist auch nicht sicher, ob es soweit kommt und die Tierseuche hierzulande ausbrechen wird – doch Hessen will vorbereitet sein. Auf diese Erkrankung genauso wie auf Ausbrüche der Geflügelpest oder der Maul- und Klauenseuche. Deswegen gibt es seit 2001 das „Zentrallager für Tierseuchenbekämpfungsmaterial“ am Stadtrand von Wetzlar.

„Wir müssen eigentlich ständig mit Tierseuchen rechnen“, sagt Wolfgang Kulow, der Leiter des Dezernats Veterinärwesen beim Regierungspräsidium Gießen (RP). Angesichts eines weltweiten Marktes und Lebensmittelverkehrs könne immer etwas passieren. „Und dafür müssen wir natürlich gerüstet sein.“ Also hält das RP in der Stadt Wetzlar, mitten in Hessen und nah an der Autobahn gelegen, im Auftrag des Landes rund 12 000 Einheiten Material vor.

Gerüstet für die Seuche

Die Veterinärämter der Landkreise können sich hier in der Anfangsphase eines Ausbruchs schnell mit dem benötigten Material eindecken. Das solle sie entlasten, sagt der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) beim Besuch der Einrichtung am Montag.

Hintergrund für die Visite zusammen mit Journalisten ist die aktuelle Sorge vor einem möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich, verläuft bei Wild- und Hausschweinen aber meist tödlich. Ein Ausbruch hätte zudem Handelsbeschränkungen für Schweinefleisch zur Folge. Der Erreger tritt seit 2014 in den baltischen Ländern und in Polen auf. Im Juni 2017 wurde er erstmals auch bei Wildschweinen in Tschechien nachgewiesen.

Im Zentrallager in Wetzlar türmen sich in hohen Regalen unter anderem Kisten mit Untersuchungsmaterial. Denn zunächst müsse ja festgestellt werden, ob überhaupt eine Tierseuche vorliege, erläutert Dezernatsleiter Kulow. Schutzkittel lagern hier ebenso wie Schleusen für Fahrzeuge, damit ein Erreger nicht von einem Hof zum nächsten transportiert wird.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums war das Zentrallager bei seiner Gründung 2001 bundesweit die erste Einrichtung dieser Art. Es habe sich bewährt, das Material werde regelmäßig von den Kreisen angefordert. Zuletzt ging es nach Angaben der Behörde im vergangenen Jahr um die Geflügelpest. Mit dem Material werden ansonsten auch Übungen ausgeführt, etwa zusammen mit dem Technischen Hilfswerk.

Tödliche Zangen

Im hinteren Teil der Halle lagern kistenweise Geräte, die eingesetzt werden, wenn bei einem Seuchenausbruch nichts mehr hilft: Zangen, um Schweinen tödliche Stromstöße zu geben, oder Gas, mit dem Geflügel getötet wird. Wenn nach einem Ausbruch Tiere gekeult werden müssen, sei das für alle Beteiligten „ausgesprochen belastend“, betont Dezernatsleiter Kulow. „Das vergessen Sie Ihren Lebtag nicht mehr.“

Damit es die Afrikanische Schweinepest nicht nach Deutschland und Hessen schafft, setzen die Behörden auch auf Sensibilisierung der Bevölkerung. Denn ein Verbreitungsweg der Krankheit könne kontaminiertes Fleisch sein, sagt Regierungspräsident Ullrich. Doch wenn dieses – etwa ein Wurstbrot – achtlos weggeworfen werde, könnten Wildschweine damit in Kontakt kommen. Die Aufforderung an alle sei daher: „Passen Sie auf, dass Wildschweine nicht an solche Lebensmittel kommen.“

Das Land Hessen hat zuletzt seine Maßnahmen gegen einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest verstärkt. Dazu gehören nach Angaben des Umweltministeriums in Wiesbaden Infokampagnen sowie eine aufgehoben Schonzeit für Keiler sowie Bachen ohne Jungtiere. So soll der Wildschweinbestand reduziert werden. Das Land will für alle nötigen Maßnahmen im Doppelhaushalt 2018/19 zudem pro Jahr 500 000 Euro zur Verfügung stellen.