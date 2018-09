Matthäuskirche wird auf kleinerem Grundstück neu gebaut

Die in der Nähe der Frankfurter Messe gelegene Matthäuskirche wird abgerissen und neu aufgebaut. Ein Großteil des zugehörigen Areals solle verkauft werden, teilte die Evangelische Kirche Frankfurt am Donnerstag mit. Vorausgegangen war ein entsprechender Beschluss der Delegierten von Dekanatssynode und Regionalversammlung. Nun könne nach langer Auseinandersetzung über die Zukunft der Kirche in konkrete Verhandlungen mit Interessenten für das Grundstück eingestiegen werden. Der Kirchturm mit seinem goldenen Kreuz, der zwischen den Hochhäusern des Bankenviertels hervorragt, soll ebenso wie andere denkmalgeschützte Bestandteile erhalten bleiben. Im Frühjahr hatte das Land Hessen beschlossen, das benachbarte Alte Polizeipräsidium an die Düsseldorfer Gerchgroup zu verkaufen.

(dpa)