Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet: Max Giesinger singt auf Frankfurter Weihnachtsmarkt

"Voice of Germany”-Star Max Giesinger (28) gibt heute zum Auftakt des Frankfurter Weihnachtsmarktes ein Konzert auf dem Römerberg. Die offizielle Eröffnung übernimmt Oberbürgermeister Peter Feldmann (CDU). Der Weihnachtsmarkt zwischen Römer und Hauptwache ist mit rund drei Millionen Besuchern und etwa 200 Ständen der größte in Hessen und einer der größten in Deutschland. Er endet am 22. Dezember.

Der Weihnachtsbaum, eine 110 Jahre alte Fichte aus Tirol, ist in diesem Jahr mit 33 Metern so groß wie niemals zuvor in der Geschichte des Frankfurter Weihnachtsmarkts. Diesen gib es seit 1393, er ist damit älter als der bekanntere Christkindlesmarkt in Nürnberg.

Im vergangenen Jahr waren wegen eines möglichen Terroranschlags die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verschärft worden. Die Lage hat sich nach Angaben von Feldmann aber inzwischen „etwas beruhigt”.

