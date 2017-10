Medien: Lilien übernehmen Stadion am Böllenfalltor

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 übernimmt laut einem Bericht des „Darmstädter Boten” das Stadion am Böllenfalltor von der Stadt. Demnach haben sich Stadt und Verein auf ein Erbpacht-Modell mit 20 Jahren Laufzeit verständigt, bei dem auch ein möglicher Abstieg in die 3. Liga einkalkuliert ist. Das marode Stadion soll vom kommenden Sommer an umgebaut werden. Das ist auch für die Lizenzierung durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wichtig. Für kommenden Dienstag hatte der Club am Donnerstag zu einer Pressekonferenz eingeladen, um über den Stand der Umbaupläne zu berichten.

(dpa)