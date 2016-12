Wegen eines Großeinsatzes der Polizei ist am Donnerstag der Hauptbahnhof in Marburg großräumig abgesperrt worden. Nach Angaben der Marburger Polizei habe es eine Schießerei in einem Gebäude in der Nähe des Bahnhofs gegeben. Laut hessenschau.de soll es zwei Tote gegeben haben. Andere Personen seien nich in Gefahr gewesen, sagt die Marburger Polizei. Ein Sondereinsatzkommando sei nicht im Einsatz gewesen. Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Die Behörden wurden gegen 13 Uhr alarmiert.



Weitere Informationen folgen.

(dpa)