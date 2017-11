Medizinkonzern Fresenius wächst auch im dritten Quartal

Messerattacke auf Nachbar: 25-Jähriger muss in Psychiatrie

Marburg. Der 25 Jahre alte Mann, der in Marburg seinen Nachbarn mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt haben soll, ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. mehr