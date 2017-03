Mehr Frauen in hessischer Politik

Immer mehr Frauen zieht es auf einen aktiven Posten in der hessischen Politik - aufgeholt haben sie aber noch nicht. Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Wiesbaden vom Dienstag sind derzeit in Hessen zwar knapp doppelt so viele gewählte Bürgermeisterinnen (25) wie noch 1993 (13) im Amt. Doch ihr Anteil beträgt nur knapp sechs Prozent. Der Frauenanteil in den Kommunalparlamenten habe sich in der aktuellen Wahlperiode seit 1985 von 11,3 auf 24,5 Prozent mehr als verdoppelt, berichtete das Landesamt anlässlich des Internationalen Frauentags am (morgigen) Mittwoch. Im Landtag in Wiesbaden stieg der Wert seit Ende der 80er Jahre von 16,4 auf 31,8 Prozent. Insgesamt lebten im Jahr 2015 in Hessen rund drei Millionen Frauen.

(dpa)