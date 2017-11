Unterstützung: Mehr Geld für Sinti und Roma: Gesetz über Staatsvertrag

Hessen verstärkt die Unterstützung für Sinti und Roma. Im Landtag wurde am Mittwoch das Gesetz über den Staatsvertrag zwischen dem Land und dem Landesverband beschlossen. Die bisher festgeschriebene finanzielle Förderung wächst damit um 100 000 auf 300 000 Euro pro Jahr. Für eine geplante Dauerausstellung über die Minderheit kommen zusätzlich bis zu 50 000 Euro jährlich dazu. Sinti und Roma stehen als anerkannte nationale Minderheit unter einem besonderen staatlichen Schutz. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten waren Hunderttausende von ihnen in Arbeits- und Vernichtungslagern unterdrückt und ermordet worden. In Hessen leben nach Angaben des Landesverbands knapp 8000 Sinti und Roma.

(dpa)