Mehr Geld für den Hund: Gericht billigt Steuererhöhung

Wer in Wiesbaden einen Hund halten möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden teilte am Dienstag mit, dass die Erhöhung der Hundesteuer von 98 auf 180 Euro pro Hund und Jahr rechtmäßig sei. In der Begründung hieß es, die Hundesteuer sei eine Aufwandsteuer. Der Aufwand für das Wohl des Tieres gehe „über dasjenige hinaus, was der Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs diene und könne damit Anknüpfungspunkt einer Besteuerung sein”.

Für die Haltung anderer Tiere, zum Beispiel von Katzen, wird keine Steuer erhoben. Weil Hunde eine Beeinträchtigung darstellten, „die erheblich größer ist als die durch Pferde, Katzen und andere Tiere”, begründete das Gericht. Einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz gebe es auch nicht im Vergleich mit anderen Kommunen, weil dies in die „Selbstverwaltungshoheit der Gemeinden eingreifen würde”, hieß es weiter.

(dpa)