Mehr Kleinkinder in Hessen in Tagesbetreuung

Die Zahl der in Tageseinrichtungen und Tagespflege betreuten Kleinkinder im Alter unter drei Jahren ist 2016 in Hessen um bisher fünf Prozent gestiegen. Wie das Hessische Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte, wurden im März 50 120 Kinder betreut. Das waren 2320 mehr als ein Jahr zuvor. Die Betreuungsquote für diese Altersgruppe betrage 31,1 Prozent. Allerdings lasse diese Quote keine Aussage darüber zu, ob der tatsächliche Bedarf vor Ort gedeckt sei.

Zudem gab es starke regionale Unterschiede: In Marburg und Bad Homburg hatten mehr als 40 Prozent der Kleinkinder Plätze in Tageseinrichtungen, in Rüsselsheim dagegen nur 17,6 Prozent. In ganz Hessen waren im vergangenen Jahr 1900 Betreuungsplätze vor allem in Tageseinrichtungen neu geschaffen worden.

(dpa)