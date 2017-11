Mehr Licht für das berüchtigte Frankfurter Bahnhofsviertel

Im Frankfurter Hauptbahnhof und drumherum soll es heller und sauberer werden. Das sind Ergebnisse des 3. „Sicherheitsspitzengesprächs”, an dem nach städtischen Angaben vom Donnerstag unter anderem Vertreter von Stadt, Polizei und Deutscher Bahn teilnahmen. Demnach soll noch in diesem Jahr die Beleuchtung des Bahnhofsvorplatzes verbessert werden. Die Bahn wolle außerdem im Gebäude unter anderem an Zu- und Abgängen 60 zusätzliche Leuchten anbringen.

Die Kommune will sich den Angaben zufolge außerdem noch intensiver um die Sauberkeit im berüchtigten Bahnhofsviertel bemühen. Neben illegalen Ablagerungen soll vor allem dem Sperrmüll der Kampf angesagt werden. Er sei oft Ursache für eine weitere Vermüllung und werde von Obdachlosen zum Bau von unerwünschten Lagern benutzt, hieß es. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill zeigte sich unterdessen „sehr zufrieden” mit den bisherigen Kontrollmaßnahmen seiner Beamten, „denn bei unseren Zielen, die Sicherheit im Stadtviertel deutlich zu erhöhen und die Kriminalität und Beschwerdelage zu senken, sind wir deutlich weitergekommen”. Nun gelte es, den Drogenhandel intensiver in den Blick zu nehmen.

2018 wollen die Beteiligten der Gespräche einen Aktionsplan vorlegen. Darin sollen ihre jeweiligen Aktivitäten aufgenommen werden. Ziel des erstmals im Oktober 2016 organisierten Sicherheitsspitzengesprächs ist es, die Situation im Bahnhofsviertel zu verbessern.

(dpa)