Mehr Polizei an Frankfurter Flughafen nach Anschlag in Berlin

Nach dem Anschlag in Berlin hat die Bundespolizei am größten deutschen Flughafen in Frankfurt die Grenzfahndung intensiviert und mehr Beamte im Einsatz. Die Polizeipräsenz sei sichtbar verstärkt worden, sagte der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen, Christian Altenhofen, der Deutschen Presse-Agentur. Dies gelte für den Flughafen, aber auch die beiden dazugehörigen Bahnhöfe für den Fern- und den Regionalverkehr. Einzelheiten zur Grenzfahndung und Zahlen zu den Einsatzkräften nannte er nicht. „Wir hatten aber schon ein sehr, sehr hohes Niveau.”

Die Beamten seien zudem „robuster” ausgestattet als sonst. Darunter versteht die Polizei unter anderem Maschinenpistolen und stärkere Schutzwesten. Es seien nicht nur mehr Kräfte im Einsatz, diese seien auch besonders aufmerksam und für mögliche Gefahren sensibilisiert. „Unsere Taktik passt sich auch immer flexibel der Lage an”, betonte Altenhofen, ohne Einzelheiten zu verraten.

(dpa)