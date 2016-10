Flüchtlinge in Hessen: Mehr Unterstützung für homosexuelle Flüchtlingen gefordert

Schwule, lesbische oder transsexuelle Flüchtlinge brauchen in Deutschland nach Ansicht von Verbänden mehr Unterstützung. Sie seien oftmals besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt, teilte der Landesausländerbeirat in Hessen vor einer Tagung zum Thema am Freitag in Gießen mit. Dennoch werde ihre Situation in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. „Wir sehen einen besonderen Schutzbedarf dieser Menschen”, sagte Ioannis Karathanasis vom Frankfurter Verein „Rainbow Refugees”, der an der Tagung teilnimmt. Die Menschen hätten nicht nur in ihren Herkunftsländern Diskriminierung erlebt, sondern teilweise auch hier in Deutschland.

