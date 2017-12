Mehr als 100 000 Euro für Frankfurter Goetheturm

Für den Wiederaufbau des abgebrannten Goetheturms in Frankfurt sind bislang mehr als 100 000 Euro Spenden eingegangen. Aktuell seien rund 123 000 Euro im Topf, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Spendenbereitschaft spiegele die Bereitschaft der Bürger wider, sich für ihre Stadt einzusetzen, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) laut der Mitteilung. „Es zeigt auch den großen Stellenwert des Goetheturms in den Herzen der Frankfurter.” Die Stadt zählte bislang rund 1000 Einzelspender. Es habe auch Großspenden gegeben. Der 43 Meter hohe Holzturm war im Oktober in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

(dpa)