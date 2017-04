Mehr als 120 Kilogramm Marihuana entdeckt

Die Polizei hat im Rhein-Main-Gebiet mehrere mutmaßliche Rauschgiftdealer festgenommen. Ihnen werde Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen, berichtete das Zollfahndungsamt in Frankfurt am Donnerstag. Die Beamten fanden bei ihnen 122 Kilogramm Marihuana, eine Schreckschusswaffe und 7000 Euro. Polizei und Zoll hatten schon länger gegen die vier Männer im Alter von 29, 32, 35 und 49 Jahren ermittelt. Vergangene Woche wurden die Dealer vorläufig festgenommen und ihre Wohnungen in Frankfurt, Hofheim und Bad Homburg untersucht. Der 35- und der 49-jährige Mann kamen in Untersuchungshaft, die beiden anderen Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

(dpa)